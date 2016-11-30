Александр Кержаков: Было бы неожиданно, если бы игру «Зенита» с «Ростовом» перенесли

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об отмене переноса матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова».

- Матч с «Ростовом» хотели перенести. В итоге он состоится. Для вас это имеет значение?

- Что мы можем говорить по этому поводу? Нужно играть - мы играем. В календаре эта игра стояла. Было бы неожиданно, если бы ее перенесли. Мы продолжаем работать в режиме игры на третий-четвертый день. Будем стараться победить, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Ростов» - «Зенит» состоится 3 декабря в Ростове-на-Дону.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, «Ростов» занимает шестую строчку с 24 очками.