Рифат Жемалетдинов: «Спартак» нам по зубам, «Рубин» способен взять три очка

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов верит в победу своей команды над московским «Спартаком» в 17-м туре чемпионата России.

«Спартак» нам по зубам. В первом круге мы сыграли вничью, были ничем не хуже соперника. Мы обязательнопоборемся и даже возьмем три очка», — сказал Жемалетдинов в эфире программы программе «По горячим следам».

В среду футболисты казанского «Рубина» переиграли тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте забил бразильский нападающий казанской команды Жонатас.

Матч «Спартак» - «Рубин» должен состояться в Москве 5 декабря.





