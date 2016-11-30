Дмитрий Ефремов: Играем неплохо, но за это очки не дают

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов, арендованный оренбургской командой у ЦСКА, считает, что его команда могла выступить лучше в первом круге РФПЛ.



- Весь матч оборонялись, и оборонялись хорошо, - говорит Ефремов после поражения в Москве от ЦСКА (0:2). - После удаления стало сложнее, но мы его несильно заметили. Вообще, мы неплохо играем, но за это очки не дают. Будем стараться. Осталась игра с «Амкаром», будем побеждать там.



- Как оцените первый круг?

- Могли выступить лучше. Но этому помешали наши же ошибки. Почему не побеждаем в гостях? Много разных факторов. В Перми будем выигрывать.