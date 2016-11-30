Первая партия тай-брейка матча Карлсен - Карякин закончилась вничью

Магнус Карлсен и Сергей Карякин разошлись миром в первой партии тай-брейка матча на первенство мира, который проходит в Нью-Йорке.

В первой партии «рапида» (контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход) белые фигуры были у российского гроссмейстера. Соперники разыграли один из классических вариантов испанской партии.



Многочисленные размены в миттельшпиле привели к равному окончанию.

По регламенту гроссмейстеры сыграют четыре «быстрые» партии. Если счет останется равным, то будут назначены 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход (блиц). Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут еще четыре серии блиц-матчей из двух партий.

Напомним, Карлсен и Карякин сыграли в классические шахматы со счетом 6:6. Соперники выиграли по одной партии и 10 встреч закончились вничью.





