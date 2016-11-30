Лаура Дальмайер: Мои ноги были тяжелыми. Не думала, что смогу победить

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира.

- Это была действительно трудная гонка. На дистанции мои ноги были тяжелыми. Не думала, что дела пойдут хорошо и я смогу одержать победу, - заявила Дальмайер.

"Es war ein richtig schwieriges Rennen. Ich hatte schwere Beine und nie gedacht, dass es so weit nach vorne geht." #Biathlon #WirLebenWinter pic.twitter.com/aLkY3lMilt — Viessmann Sport (@Viessmann_Sport) 30 ноября 2016 г.

Сегодня Лаура выиграла восьмую гонку в своей карьере на этапах Кубка мира.

Дальмайер на 15,8 секунды опередила француженку Анаис Бескон, которой помешал одержать победу заключительный, 20-й выстрел, который оказался неточным.

Третье место в итоговом протоколе неожиданно заняла белорусская спортсменка Дарья Юркевич, которая на стрельбе сумела обойтись без ошибок. Она уступила Дальмайер минуту и 17 секунд.

Лучшей из россиянок сегодня стала Екатерина Глазырина, показавшая шестое время (2 промаха).



Завтра, 1 декабря на старт индивидуальной гонки (20 километров) выйдут мужчины. Начало соревнования - в 20:00 по Москве.