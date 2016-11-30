Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит2 : 0Уфа
Баскетбол  Химки88 : 77Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лаура Дальмайер: Мои ноги были тяжелыми. Не думала, что смогу победить

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира.

- Это была действительно трудная гонка. На дистанции мои ноги были тяжелыми. Не думала, что дела пойдут хорошо и я смогу одержать победу, - заявила Дальмайер.

Сегодня Лаура выиграла восьмую гонку в своей карьере на этапах Кубка мира.

Дальмайер на 15,8 секунды опередила француженку Анаис Бескон, которой помешал одержать победу заключительный, 20-й выстрел, который оказался неточным.

Третье место в итоговом протоколе неожиданно заняла белорусская спортсменка Дарья Юркевич, которая на стрельбе сумела обойтись без ошибок. Она уступила Дальмайер минуту и 17 секунд. 

Лучшей из россиянок сегодня стала Екатерина Глазырина, показавшая шестое время (2 промаха).

Завтра, 1 декабря на старт индивидуальной гонки (20 километров) выйдут мужчины. Начало соревнования - в 20:00 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
У Слепцовой – лучший ход среди россиянокСветлана Слепцова показала лучший ход среди пятерых россиянок, стартовавших в индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде.Ольга Подчуфарова: Зла сама на себя и недовольна гонкой, стрельба абсолютно не сложиласьРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.Переключите скорость! Россиянки стреляют намного лучше, чем бегутПереключите скорость! Россиянки стреляют намного лучше, чем бегутЕкатерина Глазырина стала лучшей среди россиянок в индивидуальной гонке в Эстерсунде, где проходит первый этап Кубка мира по биатлону.Татьяна Акимова: Сегодня очень обидно за стрельбуРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от своего выступления в индивидуальной гонке, которая состоялась в шведском Эстерсунде.Дальмайер выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Глазырина - 6-яДальмайер выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Глазырина - 6-я23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла первую индивидуальную гонку сезона-2016/17, которая состоялась в шведском Эстерсунде.Мартен Фуркад: Шемпп - мой главный соперник. А Шипулина оцениваю также, как норвежцев10-кратный чемпион мира Мартен Фуркад рассказал о том, кого он считает своим главным соперником в новом сезоне.Побегут ли ноги у Слепцовой? Чего ждать от россиянок в индивидуальной гонкеПобегут ли ноги у Слепцовой? Чего ждать от россиянок в индивидуальной гонкеСегодня в 20:00 мск в Эстерсунде начнется женская индивидуальная гонка – старт, в котором будут разыграны первые личные награды нового КМ.Кубок мира. Индивидуальная гонка. Акимова стартует 25-й, Подчуфарова – 34-й, Слепцова – 67-йСегодня, 30 ноября, в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира состоится женская индивидуальная гонка, которая стартует в 20.00 мск.Екатерина Юрлова: Хотелось бы начать выступать в соревнованиях до конца текущего сезонаЧемпионка мира Екатерина Юрлова рассказал о планах по возвращению в спорт после рождения ребенка.Подчуфарова, Акимова, Слепцова, Глазырина и Шумилова примут участие в индивидуальной гонке в ЭстерсундеОпределился состав женской сборной России на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).Дмитрий Губерниев: Хотелось бы видеть борьбу Фуркада и Шипулина, но позиции француза выглядят непоколебимымиКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о фаворитах Кубка мира по биатлону у мужчин. Он считает, что общий зачет, скорее всего, вновь выиграет Мартен Фуркад.Сергей Чепиков: Шипулин и Цветков находятся в хороших кондициях на старте КМДвухкратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что российские биатлонисты Антон Шипулин и Максим Цветков в ходе смешанной эстафеты на стартовом этапе Кубка мира показали, что находятся в хороших кондициях.Екатерина Глазырина: Хотела бы закончить этот сезон Кубка мира в десяткеРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина оценила свои шансы в новом сезоне.Александр Тихонов: Шипулину с его опытом такие ошибки не годятся совсемЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление Антона Шипулина на четвертом этапе смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.Антон Бабиков: Все будет хорошо. Естественно, мы будем прибавлятьРоссийский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями после супермикста на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что он занял восьмое место, выступая за сборную России.«У меня сильно замерзли руки!» Слепцова рассказала, почему промахнулась«У меня сильно замерзли руки!» Слепцова рассказала, почему промахнуласьВо второй гонке первого этапа Кубка мира – супермиксте – россияне снова остались без медалей.Светлана Слепцова: У меня замерзли руки перед стрельбой, я стреляла наугадРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова объяснила причины четырех промахов при стрельбе стоя на первом этапе супермикста на этапе Кубка мира в Эстерсунде.Максим Цветков: Я доволен тем, как получилось сработатьРоссийский биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.Татьяна Акимова: Не получалось застегнуть крепление, оно просто отскакивалоРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова объяснила, почему задержалась на передачу эстафеты во время смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.Ольга Подчуфарова: На стрельбе не было какой-то «трясучки»Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Россияне в гонке заняли четвертое место.

Германия
Германиякалендарьстатистика
Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайервсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение