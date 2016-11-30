Анатолий Карпов: Карлсен пока играет активнее 30 ноября 2016, 22:54 «Советский спорт» Источник:

Вся та часть шахматной элиты России, которая в эти дни оказалась не в России, собралась в эти минуты в одном из залом ЦДЛ. Радушным и гостеприимным хозяином вечера стал глава Шахматной федерации Москвы и руководитель компании-спонсора Сергея Карякина Владимир Палихата.



12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал «Советскому спорту» о том, что сложившаяся к моменту перехода из дебюта в миттельшпиль ситуация в первой из сегодняшних партий его немного тревожит: играющий черными фигурами норвежец Магнус Карлсен уже выровнял ситуацию и пытается играть активнее.

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