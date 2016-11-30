Ольга Подчуфарова: Зла сама на себя и недовольна гонкой, стрельба абсолютно не сложилась

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Очень зла сама на себя, абсолютно не сложилась стрельба. Даже по такой погоде могла работать на меньший штраф, но то ли пока состояние не позволяет, то ли нет баланса функциональной части и стрелковой подготовки.

Обидно самой, в подготовительный период 80 процентов времени уделяла стойке, но пока не получается. Прошу прощения у всех, кто переживал за меня, болел. Сама я абсолютно неудовлетворена гонкой, - заявила Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ Арена».

Напомним, Ольга Подчуфарова заняла в сегодняшней гонке 14-е место. Победительницей стала Лаура Дальмайер из Германии.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира.

Женщины. Индивидуальная гонка (15 км)



1. Лаура Дальмайер (Германия) — 46.14,0 (2 промаха).2. Анаис Бескон (Франция) +15,8 (1).3. Дарья Юркевич (Беларусь) +1.17,3 (0).4. Франциска Пройс (Германия) +1.37,9 (3).5. Жюстин Бреза (Франция) +1.52,4 (4).7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +3.04,9 (3).8. Ханна Эберг (Швеция) +3.14,6 (4).9. Вероника Виткова (Чехия) +3.23,3 (5).10. Ванесса Хинц (Германия) +3.32,0 (3).