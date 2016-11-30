Домашние матчи ЦСКА и «Рубина» посетили всего 8289 человек
В матчах 16-го тура премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Оренбург» – 2:0, а «Рубин» – «Арсенал» – 1:0.
Отметим, что из-за сильного мороза трибуны стадионов «Казань Арена» и «Арена ЦСКА» были практически пустыми. В Москве матч собрал 5000 человек, а в Казани – 3289. Это худшие показатели в истории этих стадионов.
Средняя посещаемость ЦСКА в нынешнем сезоне составляет 11900 человек. «Рубина» – 9713.
Матч
Голы
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин
Предупреждения:
Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59
Удаления:
нет - Андреев, 75
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Жонатас 62 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов
Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция