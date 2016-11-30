У Слепцовой – лучший ход среди россиянок
Светлана Слепцова показала лучший ход среди пятерых россиянок, стартовавших в индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Ее время на трассе без учета стрельбы на 1 минуту 57 секунд хуже, чем у лидера по этому показателю немки Лауры Дальмайер. Остальные россиянки проиграли немке в скорости еще больше.
При этом Слепцова заняла худшее место из всех наших спортсменок в итоговом протоколе – она 32-я.
Статистика
1-й этап Кубка мира. Эстерсунд.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Лыжный ход.
1. Дальмайер (Германия) – 39 минут 41 секунда. 2. Коукалова (Чехия) - +1,9. 3. Макарайнен (Финляндия) - +2,0. ..22. Слепцова – +1.57,9. 29. Акимова – +2.20,1. 48. Подчуфарова – +2.56,2. 50. Глазырина – +3.02,5… 65. Шумилова (все – Россия) – +3.37,9.