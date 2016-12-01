Вторая партия тай-брейка матча Карлсен – Карякин также завершилась вничью

В Нью-Йорке завершилась вторая партия тай-брейка матча на первенство мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. После двух «быстрых» партий счет остается ничейным - 7:7.

Белыми во второй партии тай-брейка играл Магнус Карлсен. Был разыгран вариант итальянской партии, на выходе из дебюта норвежский чемпион мира обладал преимуществом в инициативе. На 23-м ходу Карякин допустил, по мнению большинства комментаторов, серьезную ошибку, после чего Карлсен уверенно вел игру к победе и обладал значительным преимуществом во времени (около 8 минут против 45 секунд у Карякина). Однако в эндшпиле уже Карлсен допустил ошибку и дал Карякина шанс выровнять ситуацию и довести партию до ничьей.

В первой партии «рапида» (контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход) белые фигуры были у российского гроссмейстера. Соперники разыграли один из классических вариантов испанской партии. Многочисленные размены в миттельшпиле привели к равному окончанию.

По регламенту гроссмейстеры должны сыграть четыре «быстрые» партии. Если счет останется равным, то будут назначены 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход (блиц). Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут еще четыре серии блиц-матчей из двух партий.

Напомним, Карлсен и Карякин сыграли в классические шахматы со счетом 6:6. Соперники выиграли по одной партии и 10 встреч закончились вничью.