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Нобель Бунгу-Коло: Матч был тяжелым, но мы вовремя опомнились

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло прокомментировал победу своей команды над «Альбой» в матче группового этапа Еврокубка (88:77).

- Матч получился очень тяжёлым, так как на этой неделе мы тренировались неполным составом, а сегодня нам не смогли помочь Алексей Швед, Джереми Эванс, наш капитан Сергей Моня. Мы смазали несколько бросков, но боролись до конца и победили. 

В первой половине старались адаптировать свою защиту и нападение к модели игры «Альбы», а после большого перерыва показали хорошую защиту, остановили прорывы соперника, что и принесло нам победу. «Альба» была агрессивнее, совершила рывок в середине матча, однако мы вовремя опомнились, - приводит слова Бунгу-Коло официальный сайт «Химок».

Добавим, что благодаря этому успеху «Химки» гарантировали себе участие в Топ-16 турнира.

Матч

Химки - Альба Берлин - 88:77

Состав

Химки: Браун (19), Бунгу-Коло (18), Паллен (13), Ильницкий (10)

Альба Берлин: Киканович (22), Джонсон (18), Милосавлевич (12)

Место и дата

30 ноября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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