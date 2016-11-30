Нобель Бунгу-Коло: Матч был тяжелым, но мы вовремя опомнились

Форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло прокомментировал победу своей команды над «Альбой» в матче группового этапа Еврокубка (88:77).

- Матч получился очень тяжёлым, так как на этой неделе мы тренировались неполным составом, а сегодня нам не смогли помочь Алексей Швед, Джереми Эванс, наш капитан Сергей Моня. Мы смазали несколько бросков, но боролись до конца и победили.



В первой половине старались адаптировать свою защиту и нападение к модели игры «Альбы», а после большого перерыва показали хорошую защиту, остановили прорывы соперника, что и принесло нам победу. «Альба» была агрессивнее, совершила рывок в середине матча, однако мы вовремя опомнились, - приводит слова Бунгу-Коло официальный сайт «Химок».

Добавим, что благодаря этому успеху «Химки» гарантировали себе участие в Топ-16 турнира.