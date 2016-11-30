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Сергей Смагин: Пока ничья в пользу Карлсена

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин по горячим следам для «Советского спорта» прокомментировал первую партию тай-брейка в матче за шахматную корону между Сергеем Карякиным (Россия) и Магнусом Карлсеном (Норвегия).

- Сергей выбрал проверенную испанскую партию, но Карлсен свернул с основного варианта. Как мы с вами говорили накануне тай-брейка, в рапиде, кто первый удачно свернет с проверенных путей, у того и будет психологическое преимущество.

Нельзя сказать, что для Сергея эта позиция представляла большую сложность, но разобраться в рапиде в позиции принципиально, не представляется возможности из-за ограниченного времени. Сергей сыграл на глазок, но перевеса не получил, а Магнус получил фору по времени. Плюс у Магнуса была простая защита за черных. Скорее, Сергею пришлось больше трудиться. В быстрых шахматах очень важно получать свои позиции, чтобы не тратить в дебюте времени, которого потом может не хватить.

Если резюмировать первую партию, пока Карлсен одержал маленькую психологическую победу, потому что легко прошел черный цвет.

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