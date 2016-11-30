Душко Иванович: Агрессия в концовке помогла нам победить

Главный тренер «Химок» Душко Иванович прокомментировал победу своей команды над «Альбой» в матче группового этапа Еврокубка (88:77).

- Мы знали, что матч будет очень тяжелым, так как нам не смогли помочь Швед, Эванс, Роулэнд и Моня, - цитирует Ивковича официальный сайт клуба. - В первые полчаса команда не играла агрессивно, как должна это делать на протяжении всей встречи. Но последние 7-8 минут были действительно хорошими, агрессивными, и именно эта агрессия позволила нам победить. Пока мы не знаем, сколько времени понадобится для восстановления травмированных. Будем каждый день смотреть на состояние игроков, нужно запастись терпением.

Добавим, что благодаря этому успеху «Химки» гарантировали себе участие в Топ-16 турнира.