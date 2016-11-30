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Макс Ферстаппен: Надеюсь, следующий год сложится лучше

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Ред Булл»Комментарии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги чемпионата мира-2017 и поделился ожиданиями от следующего сезона.

- Думаю, это был прекрасный год, - цитирует 18-летнего голландца пресс-служба команды. – Я одержал первую победу, несколько раз поднимался на подиум, получил невероятный опыт. Но, надеюсь, следующий сезон сложится еще лучше. Раньше, когда менялся регламент, «Ред Булл» хорошо был к этому готов. Хочется верить, что и на этот раз машина окажется достаточно быстрой и мы сможем регулярно претендовать на победы. Я же больше времени посвящу физическим тренировкам, поскольку болиды будут быстрее, и, соответственно, ими станет сложнее управлять.

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