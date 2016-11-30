Сборная России провела 21-ю гонку кряду без призовых мест на этапах Кубка мира
Российские биатлонисты не могут попасть на пьедестал почета в 21 гонке Кубка мира подряд.
Напомним, сегодня в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира-2016/17 в шведском Эстерсунде Екатерина Глазырина заняла 6-е место. Победительницей стала немка Лаура Дальмайер.
Это новый антирекорд в новейшей истории нашей сборной. Ранее максимальная серия без призовых мест для российских биатлонистов составляла 12 стартов – в сезонах-2009/10 и 2010/11.
Последний подиум россиян – третье место Антона Шипулина в гонке преследования на Кубке мира в американском Преск-Айле (12 февраля 2016 года).
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