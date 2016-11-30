Александр Тихонов: Нагорных не виноват в допинговых скандалах, ничего не делалось без ведома Мутко

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов полагает, что бывший министр спорта РФ Виталий Мутко должен нести ответственность за допинговые скандалы в российском спорте.

«Целый день по радио слушаю новости о допинге. Еще добавились несколько дисквалифицированных спортсменок. Во всем обвиняют Родченкова и бывшего заместителя министра спорта Нагорных. Я с этим категорически не согласен.

Я в курсе дел и, если бы была связь с Родченковым, он бы подтвердил, кто виновен во всем этом, кто заставлял все это делать. Ничто в министерстве спорта за эти восемь лет не делалось без ведома господина Мутко.

Сегодня хочу сказать с полной ответственностью: Нагорных в этом скандале не виноват. Он человек подневольный. Для того, чтобы руководить российским спортом, надо иметь специальное образование и пройти хорошую школу, хотя бы на уровне мастера спорта.

Как правильно сказал Михаил Задорнов, Мутко – это не фамилия, а состояние российского спорта. Мы получили Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу благодаря президенту нашей страны, а все скандалы – результат бездарного правления Мутко», - написал Тихонов на своем официальном сайте.