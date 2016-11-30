Жозе Маурисио: Авиакатастрофа в Колумбии? Главное сейчас – помогать
Полузащитник
«Зенита» Жозе Маурисио прокомментировал авиакатастрофу в Колумбии, в
результате которой погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».
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Это очень тяжело. Это жизнь футболиста... Мы все время летаем туда-сюда, а наши
семьи ждут нас дома после игры. Очень жалко. Ситуация непростая не только для
бразильцев, но и для всего мира. Главное сейчас - помогать.
Напомним, 29 ноября в Колумбии произошла авиакатастрофа.
Всего на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. 13 из них
выжили, в том числе два футболиста, еще один игрок скончался в больнице.
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