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Жозе Маурисио: Авиакатастрофа в Колумбии? Главное сейчас – помогать

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио прокомментировал авиакатастрофу в Колумбии, в результате которой погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».

- Это очень тяжело. Это жизнь футболиста... Мы все время летаем туда-сюда, а наши семьи ждут нас дома после игры. Очень жалко. Ситуация непростая не только для бразильцев, но и для всего мира. Главное сейчас - помогать.

Напомним, 29 ноября в Колумбии произошла авиакатастрофа. Всего на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. 13 из них выжили, в том числе два футболиста, еще один игрок скончался в больнице.

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