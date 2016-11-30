Жозе Маурисио: Авиакатастрофа в Колумбии? Главное сейчас – помогать

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио прокомментировал авиакатастрофу в Колумбии, в результате которой погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».

- Это очень тяжело. Это жизнь футболиста... Мы все время летаем туда-сюда, а наши семьи ждут нас дома после игры. Очень жалко. Ситуация непростая не только для бразильцев, но и для всего мира. Главное сейчас - помогать.

Напомним, 29 ноября в Колумбии произошла авиакатастрофа. Всего на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. 13 из них выжили, в том числе два футболиста, еще один игрок скончался в больнице.