«Химки» дома обыграли «Альбу»

Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли немецкую «Альбу» в домашнем матче восьмого тура группового этапа Кубка Европы. Встреча группы В, прошедшая в среду в Химках, завершилась со счетом 88:77 в пользу подмосковного клуба.

В его составе 19 очков набрал Маркел Браун, а Станислав Ильницкий оформил дабл-дабл (10 очков, 10 подборов).

Таким образом, химчане одержали пятую победу в турнире и вышли в единоличные лидеры группы В. У «Альбы» в активе по-прежнему три виктории.

«Химки» в следующем матче турнира 14 декабря примут испанский «Бильбао».