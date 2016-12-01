«Химки» дома обыграли «Альбу»
Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли немецкую «Альбу» в домашнем матче
восьмого тура группового этапа Кубка Европы. Встреча группы В, прошедшая в
среду в Химках, завершилась со счетом 88:77 в пользу подмосковного клуба.
В его составе 19 очков набрал Маркел Браун, а Станислав Ильницкий оформил
дабл-дабл (10 очков, 10 подборов).
Таким образом, химчане одержали пятую победу в турнире и вышли в
единоличные лидеры группы В. У «Альбы» в активе по-прежнему три виктории.
«Химки» в следующем матче турнира 14 декабря примут испанский «Бильбао».
Матч
Химки - Альба Берлин - 88:77
Состав
Химки: Браун (19), Бунгу-Коло (18), Паллен (13), Ильницкий (10)
Альба Берлин: Киканович (22), Джонсон (18), Милосавлевич (12)
Место и дата
30 ноября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция