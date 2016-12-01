«Кузня» на выезде одолела «Медвешчак»
Хоккеисты хорватского «Медвешчака» в домашнем матче регулярного
чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли «Металлургу» из
Новокузнецка. Встреча, прошедшая в среду в Загребе, завершилась победой гостей
со счетом 3:2.
В их составе по шайбе забросили Тимур Фаткуллин, Андрей Таратухин и
Александр Комаристый. У хозяев по разу отличились Горан Безина и Эдвин Хедберг.
Таким образом, «Металлург» набрал 24 очка, но остался на последнем месте
в турнирной таблице Восточной конференции. У «Медвешчака» осталось 44 очка. Он
на Западе идет 11-м.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Кузня» 2 декабря в гостях сыграет против «Слована», а «Медвешчак» 1 декабря примет «Авангард».
Матч
Медвешчак - Металлург Нк - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы:
Фаткуллин (Земченко), 0:49 (0:1). Таратухин (Васильченко, Вихарев), 39:15 (0:2). Безина (Геноуэй, Гальярди), 47:47 (1:2). Комаристый (Земченко), 53:43 (1:3). Хедберг 59:09 (2:3 - бул.).
Место и дата
30 ноября 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция