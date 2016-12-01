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«Кузня» на выезде одолела «Медвешчак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты хорватского «Медвешчака» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли «Металлургу» из Новокузнецка. Встреча, прошедшая в среду в Загребе, завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В их составе по шайбе забросили Тимур Фаткуллин, Андрей Таратухин и Александр Комаристый. У хозяев по разу отличились Горан Безина и Эдвин Хедберг.

Таким образом, «Металлург» набрал 24 очка, но остался на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Медвешчака» осталось 44 очка. Он на Западе идет 11-м.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Кузня» 2 декабря в гостях сыграет против «Слована», а «Медвешчак» 1 декабря примет «Авангард».

Матч

Медвешчак - Металлург Нк - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы:

Фаткуллин (Земченко), 0:49 (0:1). Таратухин (Васильченко, Вихарев), 39:15 (0:2). Безина (Геноуэй, Гальярди), 47:47 (1:2). Комаристый (Земченко), 53:43 (1:3). Хедберг 59:09 (2:3 - бул.).

Место и дата

30 ноября 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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