«Реал» забил 6 мячей в ворота «Леонесы» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Футболисты мадридского «Реала» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли клуб «Леонеса», выступающий в третьем по престижности дивизионе страны.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Голы в их составе забили Мариано Диас (1-я, 42-я и 87-я минуты), Хамес Родригес (23) и Энцо Зидан (63). У гостей отличился Йерай Гонсалес (45). А еще один мяч защитник гостей Сесар Моргадо забил в собственные ворота.

Первый матч этих соперников завершился со счетом 7:1 также в пользу «Реала», который вышел в 1/8 финала Кубка Испании.