Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Бамберг- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» забил 6 мячей в ворота «Леонесы» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мадридского «Реала» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли клуб «Леонеса», выступающий в третьем по престижности дивизионе страны.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Голы в их составе забили Мариано Диас (1-я, 42-я и 87-я минуты), Хамес Родригес (23) и Энцо Зидан (63). У гостей отличился Йерай Гонсалес (45). А еще один мяч защитник гостей Сесар Моргадо забил в собственные ворота.

Первый матч этих соперников завершился со счетом 7:1 также в пользу «Реала», который вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» в гостях не смогла обыграть «Эркулес»Футболисты «Барселоны» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании сыграли вничью с «Эркулесом».«Атлетико» забил 6 безответных мячей в ворота «Гихуэло»Футболисты мадридского «Атлетико» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли клуб «Гихуэло».Роналду пожертвовал 3 млн евро семьям погибших игроков «Шапекоэнсе»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду не остался в стороне от трагедии, которая произошла с бразильским клубом «Шапекоэнсе».Средства, вырученные с матча «Барселона» – «Реал», будут переданы «Шапекоэнсе»Как сообщает Мidiario.com, средства, вырученные с матча чемпионата Испании «Барселона» - «Реал», будут переданы бразильскому клубу «Шапекоэнсе».Хаби Алонсо рассказал, почему поддерживал Моуринью в конфликте с игроками «Реала»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо, который с 2009 по 2014 гг. выступал за мадридский «Реал», поведал о своих отношениях с португальским специалистом Жозе Моуринью.Озил и Ди Мария готовы вернуться в мадридский «Реал»Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил и вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария хотели бы вернуться в мадридский «Реал», сообщает Marca.Бэйл успешно перенес операциюНападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл был успешно прооперирован. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Валенсия» обыграла «Леганес» в первом матче 1/16 финала Кубка ИспанииПервый матч 1/16 финала Кубка Испании между «Леганесом» и «Валенсией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Валенсии».Роналду не сыграет в Кубке Испании с «Культураль Леонеса»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об ответном матче с «Культураль Леонеса» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.Жерар Пике: Если «Реал» обыграет «Барселону», оторвется на 9 очков, а это очень многоЗащитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в 14-м туре чемпионата Испании.Лукас Васкес: Если обыграем «Барселону», станем ближе к трофею чемпионата ИспанииПолузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной».Месси провел занятие в тренажерном зале в преддверии матча с «Реалом»Участие нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в класико с мадридским «Реалом» по-прежнему находится под вопросом.Альба может пропустить «эль-класико» из-за травмыУчастие защитника «Барселоны» Жорди Альбы в матче чемпионата Испании против «Реала» под вопросом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Челси» намерен перехватить Хамеса у «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание The Sunday Express.Антуан Гризманн: Я хочу выигрывать титулы, но не перейду в «Реал»Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не собирается переходить в «Реал».Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Спортингом»Матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и хихонским «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».Фанат «Атлетико» подал в суд на Клаттенбурга из-за поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала»Болельщик мадридского «Атлетико» Хосе Антонио Кампон обратился в испанский суд с иском против УЕФА и главного арбитра финального матча Лиги чемпионов сезона 2015/16 с мадридским «Реалом» Марка Клаттенбурга.Гарет Бэйл: Сделаю все, чтобы вернуться на поле, как можно скорееПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал, как обстоят дела после операции на лодыжку.Зинедин Зидан: Если бы я был Хамесом, никогда бы не перешел в «Реал»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих подопечных перед игрой 13-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом».Иньеста может успеть восстановиться к матчу с «Реалом»Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжает восстанавливаться после травмы связок и имеет шансы сыграть с «Реалом» в 14-м туре примеры. Иньеста уже свободно бегает и бьет по мячу.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Кубок Испании
Кубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение