Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Ницца» обыграла «Генгам»
Футболисты «Ниццы» нанесли поражение «Генгаму» в выездном матче 15-го
тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в среду в Генгаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу
гостей. Единственный мяч на пятой минуте матча забил Юнес Беланда.
Таким образом, «Ницца» набрала 36 очков и сохранила лидерство в
турнирной таблице лиги 1, а «Генгам», имея 23 очка, идет седьмым.
Напомним, что «Ницца» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. 8 декабря эти команды сыграют во Франции в рамках последнего тура группового раунда. Напомним, российский клуб заранее вышел в 1/16 финала еврокубка, а «Ницца» досрочно потеряла шансы на продолжение борьбы.
Матч
Голы
Бельханда 5 (0:1).
Состав
Генгам: Юнссон, Икоко, Кербра, Марсал, Сорбон, Дидо, Салибур (де Паув, 76), Блас (Менди, 57), Део (Диалло, 78), Коко, Бриан
Ницца: Кардинале, Сарр, Дальберт, Данте, Перейра, Сипрьен, Козьелло, Сери (Бодмер, 84), Эссерик (Вальтер, 89), Бельханда, Плеа (Донис, 78)
Предупреждения:
Кербра, 66; Диалло, 90 - Бельханда, 51
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
30 ноября 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция