Гроссмейстер Раппопорт: Карякин играл не по интуиции!

Гроссмейстер Александр Раппопорт поделился в интервью «Советскому спорту» своим впечатлением о ходе второй партии тай-брейка в борьбе за мировую шахматную корону:

- Сергей Карякин - молодец, по-настоящему спасся. Ситуация была тяжелая, но претендент прекрасно сопротивлялся. Преимущество гигантское было у норвежца, но это была прекрасная защита. При этом очевидно, что играли не по интуиции, а по памяти.

В 14-й партии белыми играл Магнус Карлсен, на выходе из дебюта он получил значительное преимущество, однако в эндшпиле допустил ошибку и позволил Карякину свести партию к ничьей.