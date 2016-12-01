Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Бамберг- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Филатов: Карякину осталось взять корону!

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Российской шахматной Федерации Андрей Филатов прокомментировал ситуацию после второй дополнительной партии в матче за шахматную корону:

- Карлсен, конечно, очевидный фаворит. И это подтверждает в том числе сейчас. Но Карякин выдержал, и психологическое преимущество на его стороне. Осталось брать корону!

В 14-й партии белыми играл Магнус Карлсен, на выходе из дебюта он получил значительное преимущество, однако в эндшпиле допустил ошибку и позволил Карякину свести партию к ничьей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Смагин: Карякин весь матч играл без дебюта и это сказалосьВице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин по горячим следам для «Советского спорта» прокомментировал третью партию тай-брейка в матче за шахматную корону между Сергеем Карякиным (Россия) и Магнусом Карлсеном (Норвегия).Карлсен выиграл черными третью партию тай-брейкаСергей Смагин: Сергей продемонстрировал выдающуюся защитуВице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин по горячим следам для «Советского спорта» прокомментировал вторую партию тай-брейка в матче за шахматную корону между Сергеем Карякиным (Россия) и Магнусом Карлсеном (Норвегия).Карякин отбил пенальти от Карлсена в прыжке через себя! Ничья в Нью-ЙоркеКарякин отбил пенальти от Карлсена в прыжке через себя! Ничья в Нью-ЙоркеОбозреватель «Советского спорта» показывает антураж чемпионского матча по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.Гроссмейстер Раппопорт: Карякин играл не по интуиции!Гроссмейстер Александр Раппопорт поделился в интервью «Советскому спорту» своим впечатлением о ходе второй партии тай-брейка в борьбе за мировую шахматную корону.Карлсен – Карякин: онлайн тай-брейка. Идет решающая партияКарлсен – Карякин: онлайн тай-брейка. Идет решающая партияСегодня в Нью-Йорке определяется победитель матча за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ.Вторая партия тай-брейка матча Карлсен – Карякин также завершилась вничьюМагнус Карлсен и Сергей Карякин разошлись миром и во второй партии тай-брейка матча на первенство мира, который проходит в Нью-Йорке.Сергей Смагин: Пока ничья в пользу КарлсенаВице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин по горячим следам для «Советского спорта» прокомментировал первую партию тай-брейка в матче за шахматную корону между Сергеем Карякиным (Россия) и Магнусом Карлсеном (Норвегия).Анатолий Карпов: Карлсен пока играет активнееАнатолий Карпов: Карлсен пока играет активнееВся та часть шахматной элиты России, которая в эти дни оказалась не в России, собралась в эти минуты в одном из залом ЦДЛ. Радушным и гостеприимным хозяином вечера стал Владимир Палихата.Первая партия тай-брейка матча Карлсен – Карякин закончилась вничьюМагнус Карлсен и Сергей Карякин разошлись миром в первой партии тай-брейка матча на первенство мира, который проходит в Нью-Йорке.«Карякину надо все решать в рапиде, в блице Карлсен сильнее»«Карякину надо все решать в рапиде, в блице Карлсен сильнее»Вице-президент федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин – о матче на первенство мира по шахматам в преддверии тай-брейка.Сергей Шипов: Карякин силен в быстрых шахматах и может оказаться крепче МагнусаГроссмейстер и шахматный аналитик Сергей Шипов считает, что россиянину Сергею Карякину по силам обыграть чемпиона мира Магнуса Карлсена на тай-брейке матча за мировую шахматную корону.Сергей Смагин: Карякин белыми сыграет е4, это его родной дебютВице-президент федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин, – о матче на первенство мира по шахматам в преддверии тай-брейка.Борис Гельфанд: У «армагеддона» мало общего с шахматами. Надеюсь, до него дело не дойдетБывший президент на мировую шахматную корону Борис Гельфанд надеется, что борьба между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным не дойдет до «армагеддона».Кирсан Илюмжинов: Шансы Карлсена и Карякина на тай-брейке – 50 на 50Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не видит фаворита в решающих партиях матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.Карлсен – Карякин: кто кого? Мнения экспертовКарлсен – Карякин: кто кого? Мнения экспертов«Советский спорт» собрал все самые важные комментарии перед решающей партией за шахматную корону.Букмекеры назвали Карлсена фаворитом тай-брейка с КарякинымПобедитель матча за шахматную корону определится в ночь с 30 ноября на 1 декабря по итогам нескольких партий в быстрые шахматы: тай-брейка, блица и «армагедона», если потребуется.На тай-брейк матча Карлсен – Карякин вход бесплатныйНа тай-брейк матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным отдельных билетов продавать не будут.День в истории. Магнусу Карлсену – 26!Сегодня исполнилось 26 лет 16-му чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену.«Шансы у Карякина, как у Трампа». В Нью-Йорке ждут «Армагеддон»«Шансы у Карякина, как у Трампа». В Нью-Йорке ждут «Армагеддон»Вице-президент Российской шахматной федерации Павел Шинский рассказал о том, что происходит в Нью-Йорке накануне тай-брейка.

Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение