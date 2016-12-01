Андрей Филатов: Карякину осталось взять корону!

Глава Российской шахматной Федерации Андрей Филатов прокомментировал ситуацию после второй дополнительной партии в матче за шахматную корону:

- Карлсен, конечно, очевидный фаворит. И это подтверждает в том числе сейчас. Но Карякин выдержал, и психологическое преимущество на его стороне. Осталось брать корону!

В 14-й партии белыми играл Магнус Карлсен, на выходе из дебюта он получил значительное преимущество, однако в эндшпиле допустил ошибку и позволил Карякину свести партию к ничьей.