Андрей Филатов: Карякину осталось взять корону!
Глава Российской шахматной Федерации Андрей Филатов прокомментировал ситуацию после второй дополнительной партии в матче за шахматную корону:
- Карлсен, конечно, очевидный фаворит. И это подтверждает в том числе сейчас. Но Карякин выдержал, и психологическое преимущество на его стороне. Осталось брать корону!
В 14-й партии белыми играл Магнус Карлсен, на выходе из дебюта он получил значительное преимущество, однако в эндшпиле допустил ошибку и позволил Карякину свести партию к ничьей.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически