Сергей Смагин: Сергей продемонстрировал выдающуюся защиту

Вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин по горячим следам для «Советского спорта» прокомментировал вторую партию тай-брейка в матче за шахматную корону между Сергеем Карякиным (Россия) и Магнусом Карлсеном (Норвегия).

- Невезение было у Карлсена, но это его проблемы, а Сергей продемонстрирова л выдающуюся защиту. Но он вновь оказался в дебюте в не очень удобной позиции и испытывал проблемы. А когда есть проблемы – приходится тратить много времени. И постепенно Магнус начал переигрывать.

Но когда настал выбор между позицией похуже и технической позицией, Сергей пошел на техническую позицию, хотя она казалась тяжелой. И такой она, видимо, была. Но Карлсен проявил благодушие, простоял на месте. Сергею удалось разменять ферзей. И, скорее всего, и эта позиция была проиграна, но Карлсен потратил много времени и в условиях цейтнота не нашел правильный план.

И Сергей просто великолепно провел защиту, нашел патовые идеи. И свел важнейшую партию вничью.

Третья партия будет очень важной и непростой для Карлсена, потому что психологическое преимущество сейчас у Сергея.