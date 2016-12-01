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«ПСЖ» дома обыграл «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции нанесли поражение «Анже».

Встреча, прошедшая в среду в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Тьяго Силва и Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 35 очков и остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидирует «Ницца», у которой 36 очков. У «Анже» осталось 18 очков. Этот клуб идет десятым.

В матчах следующего тура «ПСЖ» 3 декабря в гостях сыграет с «Монпелье», а «Анже» в этот день примет «Лорьян».

Матч

ПСЖ - Анже - 2:0 (1:0)

Голы

Тиаго Силва 34 (1:0). Кавани 65 (2:0 - пен.).

Состав

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Менье, Максвелл, Тиаго Силва, Мотта, Крыховяк, Иконе Н. (Хесе, 58), Лукас (L. Callegari, 88), Кавани (Огюстен, 76), Бен Арфа

Анже: Мишель, Томас, Павлович, Мартинес (Маньяни, 68), Траоре И. (Суну, 75), Капелле, Сайи, Н'Дойе, Манку, Токо Экамби, Пепе (Дьедиу, 68)

Предупреждения:

Кавани, 66; Крыховяк, 85 - Дьедиу, 80

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

30 ноября 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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