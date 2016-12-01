«ПСЖ» дома обыграл «Анже»
Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции нанесли
поражение «Анже».
Встреча, прошедшая в среду в Париже на стадионе «Парк де Пренс»,
завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Тьяго
Силва и Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти.
Таким образом, «ПСЖ» набрал 35 очков и остался на втором месте в
турнирной таблице чемпионата Франции. Лидирует «Ницца», у которой 36 очков. У «Анже»
осталось 18 очков. Этот клуб идет десятым.
В матчах следующего тура «ПСЖ» 3 декабря в гостях сыграет с «Монпелье», а «Анже» в этот день примет «Лорьян».
Матч
Голы
Тиаго Силва 34 (1:0). Кавани 65 (2:0 - пен.).
Состав
ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Менье, Максвелл, Тиаго Силва, Мотта, Крыховяк, Иконе Н. (Хесе, 58), Лукас (L. Callegari, 88), Кавани (Огюстен, 76), Бен Арфа
Анже: Мишель, Томас, Павлович, Мартинес (Маньяни, 68), Траоре И. (Суну, 75), Капелле, Сайи, Н'Дойе, Манку, Токо Экамби, Пепе (Дьедиу, 68)
Предупреждения:
Кавани, 66; Крыховяк, 85 - Дьедиу, 80
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
30 ноября 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция