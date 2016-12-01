«ПСЖ» дома обыграл «Анже»

Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции нанесли поражение «Анже».

Встреча, прошедшая в среду в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Тьяго Силва и Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 35 очков и остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидирует «Ницца», у которой 36 очков. У «Анже» осталось 18 очков. Этот клуб идет десятым.

В матчах следующего тура «ПСЖ» 3 декабря в гостях сыграет с «Монпелье», а «Анже» в этот день примет «Лорьян».