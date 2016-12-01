«МЮ» разгромил «Вест Хэм» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги переиграли «Вест Хэм» из Лондона.

Встреча, прошедшая в среду в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по дублю оформили Златан Ибрагимович и Антони Марсьяль. У гостей отличился Эшли Флетчер.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал турнира.

Напомним, что ранее в эту стадию пробились «Ливерпуль» и «Халл Сити».