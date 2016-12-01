«МЮ» разгромил «Вест Хэм» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги переиграли
«Вест Хэм» из Лондона.
Встреча, прошедшая в среду в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд»,
завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по дублю оформили
Златан Ибрагимович и Антони Марсьяль. У гостей отличился Эшли Флетчер.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал турнира.
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