«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» и вылетел из Кубка английской лиги
Футболисты лондонского «Арсенала» в матче 1/4 финала Кубка английской
лиги проиграли «Саутгемптону».
Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась
со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Йорди Класи и Райан
Бертранд.
Таким образом, «Саутгемптон» вышел в полуфинал турнира.
Напомним, что ранее в эту стадию пробились, «Манчестер Юнайтед»,
«Ливерпуль» и «Халл Сити».
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