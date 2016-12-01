«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» и вылетел из Кубка английской лиги

Футболисты лондонского «Арсенала» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги проиграли «Саутгемптону».

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Йорди Класи и Райан Бертранд.

Таким образом, «Саутгемптон» вышел в полуфинал турнира.

Напомним, что ранее в эту стадию пробились, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Халл Сити».