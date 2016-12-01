Карлсен выиграл черными третью партию тай-брейка

В Нью-Йорке завершилась третья партия партия тай-брейка матча на первенство мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

Белыми в третьей партии тай-брейка играл Сергей Карякин. В дебюте был разыгран вариант испанской партии, норвежскому гроссмейстеру удалось перехватить инициативу и начать свою контратаку. Однако Карякин уверенно уравнял игру и вел ее к ничейному результату, однако на 38-м ходу допустил ошибку и был вынужден сдаться.

Напомним, что первая и вторая партии «рапида» закончились вничью. Сейчас счет в матче 8:7 в пользу Карлсена..

По регламенту гроссмейстеры должны сыграть четыре «быстрые» партии. Если счет останется равным, то будут назначены 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход (блиц). Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут еще четыре серии блиц-матчей из двух партий.

Напомним, Карлсен и Карякин сыграли в классические шахматы со счетом 6:6. Соперники выиграли по одной партии и 10 встреч закончились вничью.