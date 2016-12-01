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«Атлетико» забил 6 безответных мячей в ворота «Гихуэло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мадридского «Атлетико» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли клуб «Гихуэло».

Встреча, прошедшая в среду в городе Гихуэло на стадионе «Мунисипаль», завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Сауль, Шиме Врсалько, Анхель Корреа, и Роберто Нуньес, а Янник Феррейра-Карраско оформил дубль.

Ответный матч соперников пройдет в Мадриде 20 декабря.

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