«Атлетико» забил 6 безответных мячей в ворота «Гихуэло»
Футболисты мадридского «Атлетико» в первом матче 1/16 финала Кубка
Испании уверенно обыграли клуб «Гихуэло».
Встреча, прошедшая в среду в городе Гихуэло на стадионе «Мунисипаль»,
завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Сауль,
Шиме Врсалько, Анхель Корреа, и Роберто Нуньес, а Янник Феррейра-Карраско
оформил дубль.
Ответный матч соперников пройдет в Мадриде 20 декабря.
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