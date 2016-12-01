Хет-трик Окулова принес «Сибири» выездную победу над «Слованом»
Хоккеисты новосибирской «Сибири» нанесли поражение «Словану» из
Братиславы в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной
лиги.
Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 5:2 в
пользу гостей. В их составе хет-трик оформил Константин Окулов, а еще по шайбе
забросили Зак Бойчак и Федор Беляков. У хозяев отличились Джонатан Чичу Радек
Смоленяк.
Таким образом, «Сибирь» набрала 51 очко и вышла на восьмое место в
турнирной таблице Восточной конференции. У «Слована» осталось 42 очка. Он на Западе
идет 12-м.
В следующем матчах регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» сыграет 5 декабря дома с новокузнецким «Металлургом», а «Кузня» 2 декабря на выезде сразится против «Слована».
Матч
Слован - Сибирь - 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы:
Окулов (Шалунов), 6:28 (0:1). Окулов (Меньшиков, Глухов), 16:49 (0:2). Чичу (Браст), 23:05 (1:2). Окулов (Глухов), 37:06 (1:3). Бойчук (Шалунов), 37:47 (1:4). Смоленак (Чичу), 48:31 (2:4). Беляков (Санников, Бойчук), 55:36 (2:5).
Место и дата
30 ноября 21:30, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция