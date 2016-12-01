Хет-трик Окулова принес «Сибири» выездную победу над «Слованом»

Хоккеисты новосибирской «Сибири» нанесли поражение «Словану» из Братиславы в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе хет-трик оформил Константин Окулов, а еще по шайбе забросили Зак Бойчак и Федор Беляков. У хозяев отличились Джонатан Чичу Радек Смоленяк.

Таким образом, «Сибирь» набрала 51 очко и вышла на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Слована» осталось 42 очка. Он на Западе идет 12-м.

В следующем матчах регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» сыграет 5 декабря дома с новокузнецким «Металлургом», а «Кузня» 2 декабря на выезде сразится против «Слована».