Сергей Смагин: Карякин весь матч играл без дебюта и это сказалось

Вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин по горячим следам для «Советского спорта» прокомментировал третью партию тай-брейка в матче за шахматную корону между Сергеем Карякиным (Россия) и Магнусом Карлсеном (Норвегия).

- Сергей опять ничего не получил по дебюту. Более того, как я понимаю, возникла не очень знакомая для него позиция. Он очень быстро попал под пресс, опять потратил много времени. Затем, правда, выправил положение благодаря неточностям Карлсена. Но затем в условиях цейтнота не смог найти защиту. Но в такой позиции и немудрено: имея минуту, невозможно точно защищаться.

Что можно констатировать: весь матч играть без дебюта невозможно, рано или поздно это скажется. И сказалось это в самый неподходящий момент. Так беззубо разыгрывать дебют, боюсь, что матч закончится в следующей партии.

Теперь надо совершать подвиг, играть активно, не стоять и ждать ошибки соперника. И не палить время. Другого выхода нет.