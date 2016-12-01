«Барселона» в гостях не смогла обыграть «Эркулес»
Футболисты «Барселоны» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании сыграли
вничью с «Эркулесом».
Встреча, прошедшая в среду в Аликанте на стадионе «Хосе Рико Перес»,
завершилась со счетом 1:1. Первый тайм завершился вничью без забитых мячей. На
52-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Давида Майнса. «Барселона»
восстановила равенство спустя шесть минут – отличился Карлос Аленья.
Ответный матч соперников пройдет в Барселоне 22 декабря.
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