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«Барселона» в гостях не смогла обыграть «Эркулес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Барселоны» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании сыграли вничью с «Эркулесом».

Встреча, прошедшая в среду в Аликанте на стадионе «Хосе Рико Перес», завершилась со счетом 1:1. Первый тайм завершился вничью без забитых мячей. На 52-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Давида Майнса. «Барселона» восстановила равенство спустя шесть минут – отличился Карлос Аленья.

Ответный матч соперников пройдет в Барселоне 22 декабря.

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