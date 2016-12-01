Магнус Карлсен победил Сергея Карякина и сохранил титул чемпиона мира

В Нью-Йорке завершился матч за первенство мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Норвежский чемпион выиграл на тай-брейке и сохранил свой титул.

После третьей партии тай-брейка Карлсен повел в счете и в последней, четвертой партии играл белыми. Сергей Карякин избрал острый вариант сицилийской защиты и попытался организовать атакующую игру, однако Карлсен уверенно отразил все его попытки, выровнял игру и уже к 20-му ходу получил преимущество и довел партию до победы.

Таким образом, тай-брейк Карлсен выиграл со счетом 3:1 и сохранил свой титул чемпиона мира.

Напомним, Карлсен и Карякин сыграли в классические шахматы со счетом 6:6. Соперники выиграли по одной партии и 10 встреч закончились вничью.