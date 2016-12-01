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«Ливерпуль» встретится с «Саутгемптоном», а «МЮ» - с «Халлом» в полуфиналах Кубка английской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» - с «Халл Сити» в полуфинале Кубка английской лиги, сообщает официальный микроблог турнира в «твиттере».

Жеребьевка полуфинальный матчей Кубка лиги, определившая пары соперников, прошла по завершению последнего матча 1/4 финала турнира, в котором «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» (4:1). «Ливерпуль» на этой стадии был сильнее «Лидса», «Халл» в серии пенальти одолел «Ньюкасл», а «Саутгемптон» переиграл «Арсенал».

Первые матчи полуфинала Кубка лиги пройдут 9 января 2017 года. Хозяевами во встречах будут «МЮ» и «Саутгемптон». Ответные встречи состоятся 23 января.

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