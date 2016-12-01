Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Бамберг- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Казанский «Зенит» дома разгромил «Нову»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» уверенно обыграли «Нову» из Новокуйбышевска в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась победой хозяев в трех партиях со счетом 3:0 (25:21, 25:19, 25:22). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Зенит» набрал 32 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. У «Новы» осталось 12 очков. Она идет десятой.

В следующих матчах чемпионата «Зенит» 3 декабря примет «Енисей», а «Нова» в этот день дома сыграет с «Нефтяником».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Директор «Зенита»: Леон выбыл примерно на две неделиДиректор казанского «Зенита» Олег Брызгалов сообщил, что один из лидеров его клуба - Вильфредо Леон выбыл ориентировочно на две недели из-за травмы голеностопа.Второй сверханшлаг за неделю в Петербурге: приехал «Зенит», а зрителям нет местаВторой сверханшлаг за неделю в Петербурге: приехал «Зенит», а зрителям нет местаВ Петербурге снова количество болельщиков больше вместимости арены. Хозяин – опять «Динамо», только теперь волейбольное.Олег Согрин: «Динамо-ЛО» не хватает сумасшедшего таланта, как у «Зенита»Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился мнением о поражении в матче 10-го тура Суперлиги против казанского «Зенита» (0:3).Алексей Вербов: Всем бы хотелось, чтобы в Петербурге жил волейбол, глядя на то, сколько людей приходят на игрыИсполняющий обязанности главного тренера казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился мнением о победе над «Динамо-ЛО» в матче 10-го тура Суперлиги (3:0).«Динамо-ЛО» в трех сетах проиграло «Зениту» и потерпело восьмое поражение в десяти матчах«Динамо-ЛО» в матче 10-го тура волейбольной Суперлиги уступило на своей площадке казанскому «Зениту» со счетом 0:3.«Зенит» разгромил «Кузбасс» и упрочил лидерство в чемпионате РоссииВолейболисты казанского «Зенита» в домашнем матче девятого тура чемпионата России уверенно обыграли кемеровский «Кузбасс».Алексей Вербов: Сегодня и понервничали, и порадовалисьИграющий тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов сообщил, что основной блокирующий клуба Артем Вольвич не играл в матче чемпионата России против «Газпрома-Югры» из Сургутского района из-за травмы.Казанский «Зенит» лишь в пяти сетах обыграл «Газпром-Югру»Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Газпром-Югру» из Сургута в перенесенном матче пятого тура чемпионата России.Казанский «Зенит» на выезде обыграл новосибирский «Локомотив»Волейболисты казанского «Зенита» уверенно обыграли новосибирский «Локомотив» в гостевом матче cедьмого тура чемпионата России.Казанский «Зенит» в гостях обыграл «Югру-Самотлор»Волейболисты казанского «Зенита» в матче шестого тура чемпионата России в гостях обыграли «Югру-Самотлор».Леон и Вольвич вошли в символическую сборную клубного чемпионата мираВолейболисты казанского «Зенита» доигровщик Вильфредо Леон и блокирующий Артем Вольвич вошли в символическую сборную клубного чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.«Зенит» второй год подряд проиграл в финале клубного чемпионата мираКазанский «Зенит» проиграл бразильскому «Сада Крузейро» в финале чемпионата мира среди клубных команд со счетом 0:3 (21:25, 23:25, 15:25).«Зенит» сыграет с «Сада Крузейро» в финале клубного чемпионата мираВолейболисты бразильского клуба «Сада Крузейро» вышли в финал мужского клубного чемпионата мира по волейболу, где сыграют с казанским «Зенитом».«Зенит» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Трентино»Матч 1/2 финала клубного чемпионата мира между казанским «Зенитом» и итальянском клубом «Трентино» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 3:0 по партиям в пользу «Зенита».«Зенит» сыграет в полуфинале клубного чемпионата мира с «Трентино»Стал известен соперник казанского «Зенита» в полуфинале клубного чемпионата мира.Казанский «Зенит» вышел в полуфинал клубного ЧМВолейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную победу над клубом «Тайчун Банк» из Тайваня в матче клубного чемпионата мира, который проходит в бразильском Бетиме.Андрей Ащев: Нужно понять ошибки и найти способы их исправленияКапитан «Зенита» Андрей Ащев прокомментировал матч группового этапа клубного чемпионата мира с «Сада Крузейро» (1-3).Владимир Алекно: Нам нужно победить команду из Тайваня, а мы пока не знаем, что исправлять в игреГлавный тренер «Зенита» Владимир Алекно подвел итоги матча группового этапа клубного чемпионата мира с «Сада Крузейро» (1-3).«Зенит» проиграл бразильскому «Сада Крузейру» на клубном чемпионате мираКазанский «Зенит» в матче группового турнира клубного чемпионата мира по волейболу проиграл бразильскому клубу «Сада Крузейру».Владимир Кондра: «Трентино» и «Крузейро» – главные конкуренты «Зенита» на клубном ЧМЗаслуженный тренер России Владимир Кондра считает, что волейболисты итальянского «Трентино» и бразильского «Крузейро» будут основными соперниками казанского «Зенита» на стартующем во вторник клубном чемпионате мира.

Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика

Cпецпредложение