Казанский «Зенит» дома разгромил «Нову»
Волейболисты казанского «Зенита» уверенно обыграли «Нову» из Новокуйбышевска
в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась победой хозяев в трех
партиях со счетом 3:0 (25:21, 25:19, 25:22). Матч продолжался менее полутора
часов.
Таким образом, «Зенит» набрал 32 очка и упрочил лидерство в турнирной
таблице чемпионата России. У «Новы» осталось 12 очков. Она идет десятой.
В следующих матчах чемпионата «Зенит» 3 декабря примет «Енисей», а
«Нова» в этот день дома сыграет с «Нефтяником».
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