Казанский «Зенит» дома разгромил «Нову»

Алексей Вербов: Всем бы хотелось, чтобы в Петербурге жил волейбол, глядя на то, сколько людей приходят на игры

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился мнением о победе над «Динамо-ЛО» в матче 10-го тура Суперлиги (3:0).