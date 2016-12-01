Поражение Карякина, гол сына Зидана и шайба Малкина. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1). Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина. C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.

2). Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов назвал заслуженной победу Магнуса Карлсена над Сергеем Карякиным: «Поздравляю чемпиона мира Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче за мировую шахматную короную. Новых побед и успехов».

3). Сергей Карякин после поражения от Магнуса Карлсена признался, что был полностью не готов противостоять сопернику в быстрых шахматах: «Я был полностью не готов играть в быстрые шахматы, играл плохо».

4). Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Питтсбург» (5:3). Победную точку для «островитян» в матче поставил Николай Кулемин, поразивший пустые ворота. В составе гостей одну из шайб забросил Евгений Малкин.

5). Футболисты мадридского «Реала» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли клуб «Леонеса» (6:1), выступающий в третьем по престижности дивизионе страны. Хет-трик в составе победителей оформил Мариано Диас, а один из мячей забил сын Зинедина Зидана – Энцо Зидан. Первый матч этих соперников завершился со счетом 7:1 также в пользу «Реала», который вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

6). «Ницца» в гостях нанесла поражение «Генгаму» в выездном матче 15-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч на пятой минуте матча забил Юнес Беланда. Таким образом, «Ницца» набрала 36 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице лиги 1.

7). Ближайший преследователь «Ниццы» - «ПСЖ» дома переиграл «Анже» (2:0). В составе парижан по голу забили Тьяго Силва и Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти. У «ПСЖ» стало 35 очков. Парижане продолжают погоню за «Ниццей».

8). Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги разгромили «Вест Хэм» из Лондона (4:1). В составе победителей по дублю оформили Златан Ибрагимович и Антони Марсьяль. Таким образом, «МЮ» вышел в полуфинал турнира.

9). В другом четвертьфинальном матче лондонский «Арсенал» дома уступил «Саутгемптону» - 0:2. У победителей по голу забили Йорди Класи и Райан Бертранд.

10). По результатам жеребьевки полуфиналов, состоявшейся после матчей Кубка лиги, «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» - с «Халл Сити». Первые матчи полуфинала Кубка лиги пройдут 9 января 2017 года. Хозяевами во встречах будут «МЮ» и «Саутгемптон». Ответные встречи состоятся 23 января.

11). Мадридский «Атлетико» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании на выезде разгромил клуб «Гихуэло» (6:0). Дублем в составе гостей отметился Янник Феррейра-Карраско. Ответный матч соперников пройдет в Мадриде 20 декабря.

12). На этой же стадии – 1/16 финала национального Кубка – «Барселона» в первом матче на выезде не смогла дожать «Эркулес» (1:1). На 52-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Давида Майнса. «Барселона» восстановила равенство спустя шесть минут – отличился Карлос Аленья. Ответный матч соперников пройдет в Барселоне 22 декабря.

13). Баскетболисты «Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА переиграли «Чикаго» (96:90). Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовом составе, отыграл 17 минут, набрал два очка, сделал два подбора и отдал один результативный пас.

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