Эдуард Занковец: Наш игрок сам дополз до лавки. Это хороший пример хоккеистам, которые не умеют терпеть боль

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал эпизод в матче между московским «Динамо» и «Барысом», когда судьи не стали останавливать матч из-за травмы Брэндона Боченски.

В третьем периоде московского поединка шайба попала в Брэндона Боченски. Форвард «Барыса» буквально полз на лавку, чтобы произвести смену. Поскольку оба главных арбитра матча проигнорировали его падение.

- После драки кулаками не машут, - высказал свое мнение об этом эпизоде Занковец. – То, что наш игрок все же смог доползти до скамейки, надо поставить ему в заслугу. Это хороший пример для всех других хоккеистов, которые не могут терпеть боль и доказывать, что хоккей в первую очередь – мужественная игра. Почему судьи в этот момент не свистнули – пусть останется на их совести. Могли и остановить игру.

Напомним, что в итоге «Динамо» победило «Барыс» со счетом 3:0. Первый гол москвичи забили вскоре после вышеупомянутого инцидента.