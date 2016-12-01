Кирсан Илюмжинов: Поздравляю Карлсена с заслуженной победой
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов
назвал заслуженной победу норвежца Магнуса Карлсена над россиянином Сергеем
Карякиным в матче за мировую шахматную корону.
«Поздравляю чемпиона мира Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче за мировую шахматную короную. Новых побед и успехов. Выражаю также слова искреннего уважения Сергею Карякину с честью и высочайшим мастерством сражавшемуся в этом бескомпромиссном поединке», - написал Илюмжинов в «твиттере».
Поздравляю чемпиона мира Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче за мировую шахматную корону #CarlsenKarjakin! Новых побед и успехов!— Кирсан Илюмжинов (@Ilyumzhinov) 30 ноября 2016 г.
Выражаю также слова искреннего уважения Сергею Карякину с честью и высочайшим мастерством сражавшемуся в этом бескомпромиссном поединке!— Кирсан Илюмжинов (@Ilyumzhinov) 1 декабря 2016 г.
Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.
C 11 по 29 ноября
сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых
победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех
партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.