Кирсан Илюмжинов: Поздравляю Карлсена с заслуженной победой

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов назвал заслуженной победу норвежца Магнуса Карлсена над россиянином Сергеем Карякиным в матче за мировую шахматную корону.

«Поздравляю чемпиона мира Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче за мировую шахматную короную. Новых побед и успехов. Выражаю также слова искреннего уважения Сергею Карякину с честью и высочайшим мастерством сражавшемуся в этом бескомпромиссном поединке», - написал Илюмжинов в «твиттере».

Поздравляю чемпиона мира Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче за мировую шахматную корону #CarlsenKarjakin! Новых побед и успехов! — Кирсан Илюмжинов (@Ilyumzhinov) 30 ноября 2016 г.

Выражаю также слова искреннего уважения Сергею Карякину с честью и высочайшим мастерством сражавшемуся в этом бескомпромиссном поединке! — Кирсан Илюмжинов (@Ilyumzhinov) 1 декабря 2016 г.

Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.