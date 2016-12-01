Сергей Карякин: Я был полностью не готов играть в быстрые шахматы

Россиянин Сергей Карякин после поражения от норвежца Магнуса Карлсена на тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам признал, что был полностью не готов противостоять сопернику в быстрых шахматах.

«Очень сложный матч. Классическими шахматами я удовлетворен, хотя были и ошибки. Но я был полностью не готов играть в быстрые шахматы, играл плохо. Магнус воспользовался моими ошибками и заслужил победу. Мои поздравления ему», - приводит «Р-Спорт» слова Карякина.

Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.