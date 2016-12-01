Менеджер Карякина: Сергей возродил интерес к шахматам в России
Менеджер российского гроссмейстера Сергея Карякина Кирилл Зангалис
считает, что Сергей Карякин своим участием в матче за мировую шахматную корону
против норвежца Магнуса Карлсена возродил в России интерес к шахматам.
«Я очень расстроен, как менеджер и друг Сергея Карякина. Но
горд за Сергея, как за шахматиста. То, что он сделал в Нью-Йорке не перекроет
ни одна победа - Сергей возродил в России интерес к шахматам. Теперь уверен:
сотни тысяч детей пойдут записываться в шахматные секции. Выступление Карякина
- победа шахмат России», - приводит ТАСС слова Карякина.
Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам,
победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.
C 11 по 29 ноября
сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых
победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех
партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.