Менеджер Карякина: Сергей возродил интерес к шахматам в России

Менеджер российского гроссмейстера Сергея Карякина Кирилл Зангалис считает, что Сергей Карякин своим участием в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена возродил в России интерес к шахматам.

«Я очень расстроен, как менеджер и друг Сергея Карякина. Но горд за Сергея, как за шахматиста. То, что он сделал в Нью-Йорке не перекроет ни одна победа - Сергей возродил в России интерес к шахматам. Теперь уверен: сотни тысяч детей пойдут записываться в шахматные секции. Выступление Карякина - победа шахмат России», - приводит ТАСС слова Карякина.

Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.