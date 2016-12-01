Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло на второе место в ЧР
Волейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли московскому «Динамо»
в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в среду в Новосибирске, завершилась поражением хозяев
в четырех партиях со счетом 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25). Матч продолжался
более двух часов.
Таким образом, «Динамо» набрало 26 очков и вышло на чистое второе место
в турнирной таблице. У «Локомотива» осталось 23 очка. Он идет третьим.
В следующем туре «Локомотив» 3 декабря в Новом Уренгое встретится с
местным «Факелом», а «Динамо» в тот же день в Белгороде сыграет с местным
«Белогорьем».
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