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Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло на второе место в ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли московскому «Динамо» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Новосибирске, завершилась поражением хозяев в четырех партиях со счетом 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25). Матч продолжался более двух часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 26 очков и вышло на чистое второе место в турнирной таблице. У «Локомотива» осталось 23 очка. Он идет третьим.

В следующем туре «Локомотив» 3 декабря в Новом Уренгое встретится с местным «Факелом», а «Динамо» в тот же день в Белгороде сыграет с местным «Белогорьем».

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