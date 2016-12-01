Следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Азии
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан
Илюмжинов сообщил, что следующий матч за мировую шахматную корону пройдет в
одной из азиатских стран.
«Есть два претендента - назвать не могу. Объявлен будет на
президентском совете FIDE весной следующего года. Но представители
оргкомитетов, желающих провести матч в 2018 году, сегодня были в Нью-Йорке»,
- приводит ТАСС слова Илюмжинова.
Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.
C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.
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