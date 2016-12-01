Следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Азии

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил, что следующий матч за мировую шахматную корону пройдет в одной из азиатских стран.

«Есть два претендента - назвать не могу. Объявлен будет на президентском совете FIDE весной следующего года. Но представители оргкомитетов, желающих провести матч в 2018 году, сегодня были в Нью-Йорке», - приводит ТАСС слова Илюмжинова.

Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.