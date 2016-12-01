Магнус Карлсен: Вторая партия тай-брейка была немного разочаровывающей
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен после победы в матче за мировую
шахматную корону над россиянином Сергеем Карякиным отметил, что был хорошо
готов к тай-брейку, хотя вторая партия вышла немного разочаровывающей.
«Благодарю оппонента Сергея за прекрасный матч. Что касается
тай-брейка, то я был уверен, что это произойдет после ничьи в 11-й партии. Я
очень хорошо себя чувствовал сегодня, выходя на матч, но было непросто. Вторая
игра сегодня была немного разочаровывающей. Но очень, очень счастлив дойти до
конца» – приводит «Р-Спорт» Слвоа Карлсена.
Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам,
победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.
C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по
итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел
тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.