Магнус Карлсен: Вторая партия тай-брейка была немного разочаровывающей

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен после победы в матче за мировую шахматную корону над россиянином Сергеем Карякиным отметил, что был хорошо готов к тай-брейку, хотя вторая партия вышла немного разочаровывающей.

«Благодарю оппонента Сергея за прекрасный матч. Что касается тай-брейка, то я был уверен, что это произойдет после ничьи в 11-й партии. Я очень хорошо себя чувствовал сегодня, выходя на матч, но было непросто. Вторая игра сегодня была немного разочаровывающей. Но очень, очень счастлив дойти до конца» – приводит «Р-Спорт» Слвоа Карлсена.

Норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.