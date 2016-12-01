«Лейкерс» обыграли «Чикаго», Мозгов набрал два очка
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного
чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Чикаго».
Встреча, прошедшая в Чикаго на паркете «Юнайтед-центра», завершилась со
счетом 96:90 в пользу гостей.
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовом
составе, отыграл 17 минут, набрал два очка, сделал два подбора и отдал один результативный
пас.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 3 декабря в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Чикаго» в этот день в 04:00 (мск) примет «Кливленд».
Матч
Место и дата
01 декабря 04:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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