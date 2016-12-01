Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги обыграли «Питтсбург».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась
со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джонни Бойчак,
Джейсон Чимера, Кейси Цизикас, Андерс Ли и Николай Кулемин, поразивший пустые
ворота. У гостей по разу отличились Канор Шири, Джастин Шульц и Евгений Малкин.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14
минут, нанес один бросок, который оказался голевым, совершил один силовой
прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17
минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, окончив матч с
показателем полезности «минус два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 2 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграют с «Вашингтоном», а «Питтсбург» 2 декабря в 03:00 (мск) примет «Даллас».
Матч
Айлендерс - Питтсбург - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)
Голы:
Бойчук (Бэйли, Нелсон), 19:47 (1:0). Чимера (Бьювилье, Мейфилд), 22:10 (2:0). Сизикас (Лэдд, Мейфилд), 37:21 (3:0). Шири (Хорнквист, Кросби), 40:32 (3:1). Шульц (Коул), 50:40 (3:2). Малкин (Кросби, Думулин), 53:08 (3:3). Ли (Бойчук, Хики), 59:33 (4:3). Кулёмин (Сизикас), 59:36 (5:3 - п.в.).
Место и дата
01 декабря 04:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция