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Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джонни Бойчак, Джейсон Чимера, Кейси Цизикас, Андерс Ли и Николай Кулемин, поразивший пустые ворота. У гостей по разу отличились Канор Шири, Джастин Шульц и Евгений Малкин.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, нанес один бросок, который оказался голевым, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 2 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграют с «Вашингтоном», а «Питтсбург» 2 декабря в 03:00 (мск) примет «Даллас».

Матч

Айлендерс - Питтсбург - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Голы:

Бойчук (Бэйли, Нелсон), 19:47 (1:0). Чимера (Бьювилье, Мейфилд), 22:10 (2:0). Сизикас (Лэдд, Мейфилд), 37:21 (3:0). Шири (Хорнквист, Кросби), 40:32 (3:1). Шульц (Коул), 50:40 (3:2). Малкин (Кросби, Думулин), 53:08 (3:3). Ли (Бойчук, Хики), 59:33 (4:3). Кулёмин (Сизикас), 59:36 (5:3 - п.в.).

Место и дата

01 декабря 04:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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