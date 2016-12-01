Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джонни Бойчак, Джейсон Чимера, Кейси Цизикас, Андерс Ли и Николай Кулемин, поразивший пустые ворота. У гостей по разу отличились Канор Шири, Джастин Шульц и Евгений Малкин.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, нанес один бросок, который оказался голевым, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 2 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграют с «Вашингтоном», а «Питтсбург» 2 декабря в 03:00 (мск) примет «Даллас».