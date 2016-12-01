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«Калгари» дома обыграл «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Фредди Хэмилтон, Крис Верстиг и Мэтт Стэйджан.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 18 минут, нанес три броска, схлопотал две минуты штрафа, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл более 12 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 3 декабря в 05:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Торонто» 4 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Ванкувером».

Матч

Калгари - Торонто - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Хэмилтон Ф. (Энгелланд, Ферланд), 0:19 (1:0). Верстиг (Брауэр, Монахан), 0:49 (2:0). Стэйджан (Фролик, Чиассон), 15:49 (3:0).

Место и дата

01 декабря 04:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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