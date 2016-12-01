«Калгари» дома обыграл «Торонто»

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Фредди Хэмилтон, Крис Верстиг и Мэтт Стэйджан.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 18 минут, нанес три броска, схлопотал две минуты штрафа, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл более 12 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 3 декабря в 05:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Торонто» 4 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Ванкувером».