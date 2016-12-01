«Калгари» дома обыграл «Торонто»
Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги переиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом»,
завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили
Фредди Хэмилтон, Крис Верстиг и Мэтт Стэйджан.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 18 минут,
нанес три броска, схлопотал две минуты штрафа, применил два силовых приема, окончив
матч с показателем полезности «минус один».
Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл более 12 минут,
нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с показателем
полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 3 декабря в 05:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Торонто» 4 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Ванкувером».
Матч
Калгари - Торонто - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Хэмилтон Ф. (Энгелланд, Ферланд), 0:19 (1:0). Верстиг (Брауэр, Монахан), 0:49 (2:0). Стэйджан (Фролик, Чиассон), 15:49 (3:0).
Место и дата
01 декабря 04:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция