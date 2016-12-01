Гараничев стартует 7-м в индивидуальной гонке на Кубке мира в Эстерсунде, Шипулин - 35-м
Сегодня в 20:00 мск в Эстерсунде стартует мужская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира.
За сборную России выступят шесть биатлонистов. Первым на старт уйдет Максим Цветков, у него второй стартовый номер. Евгений Гараничев уйдет в гонку под 7-м номером, Антон Шипулин - под 35-м, Антон Бабиков - под 44-м, Дмитрий Малышко - под 74-м, Юрий Шопин
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.
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