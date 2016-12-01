Малкин обошел Яшина в списке самых результативных россиян в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин занял девятое место в списке самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Хоккеист сборной России обошел в этом списке Алексея Яшина, набравшего 781 балл. Сегодня ночью в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Малкин забросил шайбу, но все равно в итоге «Питтсбург» проиграл - 3:5. Теперь в активе Малкина 782 очка (304 шайб + 478 передач) в 667 матчах НХЛ.

На восьмом месте идет российский защитник Сергей Гончар, набравший 811 (220+591) очков в 1301 матче НХЛ. Лучшим российским бомбардиром НХЛ является Сергей Федоров, на счету которого 1179 (483+696) очков.