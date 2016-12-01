Малкин обошел Яшина в списке самых результативных россиян в НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин занял девятое место в списке самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Хоккеист сборной России обошел в этом списке Алексея Яшина, набравшего 781 балл. Сегодня ночью в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Малкин забросил шайбу, но все равно в итоге «Питтсбург» проиграл - 3:5. Теперь в активе Малкина 782 очка (304 шайб + 478 передач) в 667 матчах НХЛ.
На восьмом месте идет российский защитник Сергей Гончар, набравший 811 (220+591) очков в 1301 матче НХЛ. Лучшим российским бомбардиром НХЛ является Сергей Федоров, на счету которого 1179 (483+696) очков.
Матч
Айлендерс - Питтсбург - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)
Голы:
Бойчук (Бэйли, Нелсон), 19:47 (1:0). Чимера (Бьювилье, Мейфилд), 22:10 (2:0). Сизикас (Лэдд, Мейфилд), 37:21 (3:0). Шири (Хорнквист, Кросби), 40:32 (3:1). Шульц (Коул), 50:40 (3:2). Малкин (Кросби, Думулин), 53:08 (3:3). Ли (Бойчук, Хики), 59:33 (4:3). Кулёмин (Сизикас), 59:36 (5:3 - п.в.).
Место и дата
01 декабря 04:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция