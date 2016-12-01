Дмитрий Шляхтин: Cовет IAAF рассмотрит новые критерии восстановления членства ВФЛА

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит новые критерии восстановления членства ВФЛА.

- В ходе очередной встречи мы определили дальнейшие шаги по восстановлению членства ВФЛА, но оно произойдет точно не на ближайшем заседании совета IAAF. Во время совета IAAF будет сделан очередной доклад рабочей группы. Я не могу сказать, что будет включено в этот доклад, поскольку они не давали нам такой информации. После этого будут утверждены, либо не утверждены те критерии, которые нам в ближайшее время необходимо будет выполнять, - цитирует Шляхтина ТАСС.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой атлетике (кроме Дарьи Клишиной) была не допущена до ОИ-2016.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.