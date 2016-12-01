Лидеры прежние, но на западе жарче!

В чемпионате России наступил 14-дневный перерыв. Связан он с контрольными матчами сборной России.

В последнем туре лидер восточной группы «СКА-Нефтяник» одержал очередную крупную победу. На этот раз в Первоуральске. У «Трубника» хабаровчане выиграли два матча с общим счетом 15:0.

Лидеру запада «Волге» пришлось несравненно тяжелее в Казани. В первой игре ульяновцы забили решающий гол за 28 секунд до финального свистка (3:4). А в повторной встрече гости сравняли счет (5:5), когда табло показывало 89.30.

Из других матчей отметим победу «Байкал-Энергии» в Новосибирске и поражение «Енисея» в Кемерове.

Национальная команда соберется в Москве и 2 декабря в СК «Крылатское»прим ет участие в Фестивале национальных видов спорта. 9-11 декабря сборная России в Швеции сыграет в «Турнире четырех наций» с участием команд Швеции, Финляндии и Норвегии. А перед ним россияне проведут еще два контрольных матча со шведскими «Грипеном» и «Виллой».

Состав сборной России

вратари: Роман Черных, Денис Рысев; защитники: Павел Булатов, Василий Грановский, Алексей Чижов, Михаил Прокопьев; полузащитники: Алан Джусоев, Сергей Шабуров, Дмитрий Савельев, Янис Бефус, Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов; нападающие: Евгений Иванушкин, Никита Иванов, Артем Бондаренко, Игорь Ларионов, Владислав Кузнецов.

СУПЕРЛИГА

ЗАПАДНАЯ ГРУППА

Родина (Киров) – Старт (Нижний Новгород) – 4:1 и 1:1.

Динамо-Казань – Волга (Ульяновск) – 3:4 и 5:5.

15-16 декабря, четверг-пятница. Водник - Динамо-Москва, Волга – Родина, Старт - Динамо-Казань.

ВОСТОЧНАЯ ГРУППА

Сибсельмаш (Новосибирск) - Байкал-Энергия (Иркутск) – 5:11 и 4:6.

Уральский трубник (Первоуральск) - СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 0:7 и 0:8.

Кузбасс (Кемерово) – Енисей (Красноярск) - 4:5 и 7:3.

15-16 декабря, четверг-пятница. Енисей – Кузбасс, Байкал-Энергия - Уральский трубник, СКА-Нефтяник – Сибсельмаш.