Лидеры прежние, но на западе жарче!
В чемпионате России наступил 14-дневный перерыв. Связан он с контрольными матчами сборной России.
В последнем туре лидер восточной группы «СКА-Нефтяник» одержал очередную крупную победу. На этот раз в Первоуральске. У «Трубника» хабаровчане выиграли два матча с общим счетом 15:0.
Лидеру запада «Волге» пришлось несравненно тяжелее в Казани. В первой игре ульяновцы забили решающий гол за 28 секунд до финального свистка (3:4). А в повторной встрече гости сравняли счет (5:5), когда табло показывало 89.30.
Из других матчей отметим победу «Байкал-Энергии» в Новосибирске и поражение «Енисея» в Кемерове.
Национальная команда соберется в Москве и 2 декабря в СК «Крылатское»прим
Состав сборной России
вратари: Роман Черных, Денис Рысев; защитники: Павел Булатов, Василий Грановский, Алексей Чижов, Михаил Прокопьев; полузащитники: Алан Джусоев, Сергей Шабуров, Дмитрий Савельев, Янис Бефус, Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов; нападающие: Евгений Иванушкин, Никита Иванов, Артем Бондаренко, Игорь Ларионов, Владислав Кузнецов.
СУПЕРЛИГА
ЗАПАДНАЯ ГРУППА
Родина (Киров) – Старт (Нижний Новгород) – 4:1 и 1:1.
Динамо-Казань – Волга (Ульяновск) – 3:4 и 5:5.
15-16 декабря, четверг-пятница. Водник - Динамо-Москва, Волга – Родина, Старт - Динамо-Казань.
ВОСТОЧНАЯ ГРУППА
Сибсельмаш (Новосибирск) - Байкал-Энергия (Иркутск) – 5:11 и 4:6.
Уральский трубник (Первоуральск) - СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 0:7 и 0:8.
Кузбасс (Кемерово) – Енисей (Красноярск) - 4:5 и 7:3.
15-16 декабря, четверг-пятница. Енисей – Кузбасс, Байкал-Энергия - Уральский трубник, СКА-Нефтяник – Сибсельмаш.